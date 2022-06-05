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В США рассматривают отмену пошлин на импорт из Китая

Минторг США по запросу Байдена рассматривает вопрос отмены пошлин на импорт из Китая

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден поручил администрации изучить вопрос возможной отмены импортных пошлин на ряд товаров из Китая для борьбы с инфляцией. Об этом заявила министр торговли США Джина Раймондо, сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

«На самом деле президент попросил нас и свою команду это проанализировать, так что мы этим занимаемся», — сказала министр, подчеркивая, что финальное решение по этому вопросу остается за американским президентом.

Она отметила, что отмена пошлин на «товары для дома или велосипеды, может быть разумной», но пошлины на сталь и алюминий защищают рабочих страны и входят в ряд вопросов национальной безопасности.

В марте Министерство торговли США приняло решение восстановить исключения из пошлин на импорт 352 товаров, импортируемых из Китая.

Торговые пошлины на товары из Китая стоимостью 370 млрд долларов установил предшественник БайденаДональд Трамп, развязав с КНР торговую войну.

Позднее, в январе 2020 года стороны договорились о первой фазе торговой сделки. КНР согласился нарастить закупки продукции из США на 76,7 млрд долларов и 123,3 млрд долларов соответственно в течение первого и второго года действия соглашения.

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