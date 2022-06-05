Во Франции заявили о неполных хранилищах со стратегическими запасами нефти

Хранилища со стратегическими запасами нефти во Франции заполонены не до конца. Об этом заявила министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше, передает радиостанция France Info.

«У нас есть стратегические запасы нефти, но наши резервы не полностью заполнены, потому что часть запасов ушла на то, чтобы наладить ситуацию. Но у нас есть TotalEnergies, который мобилизован для оказания поддержки Франции», — отметила министр.

По ее словам, TotalEnergies является одним из главных участников в сфере энергопоставок. Кроме того, у Франции есть и другие участники рынка, которые могут помочь.

Она добавила, что у Франции есть полгода на то, прежде чем страна прекратит импорт сырых нефтепродуктов. Еще восемь месяцев осталось до прекращения импорта переработанных нефтепродуктов. При этом резкого сокращения импорта нефти не будет, но он будет диверсифицирован.

2 июня Financial Times сообщила, что Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти, если добыча в России существенно снизится. Это может быть вызвано наложенными на Москву западными санкциями. Руководство Саудовской Аравии считает, что «настоящего дефицита на рынке пока нет», несмотря на высокие цены на ресурс.