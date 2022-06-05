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Экспорт газа по «Северному потоку» упал на 9% на фоне роста производства энергии в Европе

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Joerg Sarbach/AP

Поставки газа по «Северному потоку» 5 июня уменьшились на 9% на фоне роста производства энергии из возобновляемых источников в Европе. Об этом свидетельствуют данные WindEurope.

Поставки газа по «Северному потоку» с утра 5 июня сократились практически на 9%. Транзит уменьшился с 7 млн кубометров в час до 6,4 млн кубометров. При этом номинация на прокачку сохраняется на этом же уровне.

Днем ранее транзит газа был на уровне 7,1 млн кубометров в час, что составляет около 170 млн кубометров за сутки.

4 июня официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что компания направляет в Европу газ через территорию Украины в объеме 41,9 млн кубометров в сутки посредством газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа». Заявка на прокачку через «Сохрановку» отклонена Киевом.

Поставки газа по «Северному потоку» 1 июня выросли почти на 10% после просадки днем ранее из-за безветренной погоды в Европе.

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