В Туркмении направили на продовольственную безопасность страны $300 млн

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов решил направить $300 млн на продовольственную безопасность государства. Об этом туркменский лидер заявил в ходе заседания правительства и Совбеза страны, сообщило Туркменское телевидение.

$150 млн пойдут туркменским предпринимателям для организации производства продовольствия, еще $150 млн получит министерство торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана для закупки необходимых товаров.

На встрече вице-премьер по экономике Мухамметгулы Мухаммедов сказал, что в Туркмении улучшают снабжение населения продуктами, создают запасы продовольствия и обеспечивают товарное изобилие пищи на потребительских рынках в стране.

По словам Мухаммедова, в бюджете и на следующий год предусмотрят деньги для обеспечения бесперебойного снабжения населения страны продовольствием.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что настоящая причина продовольственного кризиса, который грозит всему миру — недальновидная экономическая политика Запада, которая началась еще в феврале 2020 года.