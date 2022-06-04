Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
WP: генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня на Украине 22:05
Лавров назвал «рискованным путем» планы США и Британии передать Украине РСЗО 21:58
Лавров заявил, что у России нет никаких потерь бюджета из-за нефтяных санкций... 21:55
Лавров: Запад еще в марте запретил Украине вести переговоры с Россией 21:53
«Питтсбург» и Малкин имеют разногласия в переговорах по новому... 21:45
В Турции заявили, что Анкара не ограничена по времени в вопросе членства... 21:45
В центре Донецка произошло несколько взрывов 21:39
Владелец «Спартака» Федун назвал московский клуб лучшим в России... 21:37
Reuters: Украина ждет новое оружие перед возобновлением мирных переговоров 21:34
Сборная Венгрии одержала победу над Англией в Лиге наций 21:26
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Туркмении направили на продовольственную безопасность страны $300 млн

close
100%
Depositphotos

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов решил направить $300 млн на продовольственную безопасность государства. Об этом туркменский лидер заявил в ходе заседания правительства и Совбеза страны, сообщило Туркменское телевидение.

$150 млн пойдут туркменским предпринимателям для организации производства продовольствия, еще $150 млн получит министерство торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана для закупки необходимых товаров.
На встрече вице-премьер по экономике Мухамметгулы Мухаммедов сказал, что в Туркмении улучшают снабжение населения продуктами, создают запасы продовольствия и обеспечивают товарное изобилие пищи на потребительских рынках в стране.

По словам Мухаммедова, в бюджете и на следующий год предусмотрят деньги для обеспечения бесперебойного снабжения населения страны продовольствием.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что настоящая причина продовольственного кризиса, который грозит всему миру — недальновидная экономическая политика Запада, которая началась еще в феврале 2020 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть