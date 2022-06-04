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В Анкаре заявили, что поставки украинского зерна морем могут начаться в ближайшее время

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Eduard Korniyenko/Reuters

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын считает, что поставки на мировые рынки украинского зерна по Черному морю и через зону проливов могут начаться в ближайшее время.

По его словам, этому может поспособствовать подписание соответствующего меморандума в ходе визита 8 июня в Анкару главы МИД России Сергея Лаврова.

«Турецкая сторона надеется, что визит Лаврова подготовит соответствующую почву — путем подписания протокола и меморандума. Будет принято решение, и поставки начнутся в самом скором времени», — сказал Калын Anadolu.

При этом он отметил, что морские перевозки начнутся как минимум спустя 3-5 недель после достижения договоренностей. За это время будет очищена акватория от мин и создан коридор.

Ранее в СМИ появилась информация, что Турция, Украина и Россия подготовили дорожную карту по экспорту украинского зерна. В Стамбуле планируется создать центр по вывозу продукции, который будет регулировать нюансы взаимодействия РФ и Украины в этом вопросе. Примерный объем транспортируемого зерна — 20 млн тонн.

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