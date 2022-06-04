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Еврокомиссар Джентилони заявил, что эмбарго на российский газ сейчас не рассматривают

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Евросоюз на сегодняшний день не рассматривает вероятность газового эмбарго в отношении России. Об этом Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил в интервью итальянской газете La Stampa.

«Официальная позиция Европейской комиссии заключается в том, что никакие санкции не исключены. Но на сегодняшний день мы не говорим о газовой блокаде», — сказал он.

Джентилони отметил, что в ЕС хотели бы нанести удар по России, но одновременно с этим не навредить слишком сильно государствам-членам союза. По мнению еврокомиссара, шестого пакета санкций достаточно. Документ «окажет разрушительное воздействие на российскую экономику».

Совет Евросоюза 3 июня принял шестой пакет антироссийских санкций. Документ включает эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России. Дискуссия между странами Евросоюза по шестому пакету продолжалась практически месяц

Ранее 4 июня спикер Государственной думы Вячеслав Володин, комментируя введенный в отношении России Европейским союзом шестой пакет санкций и предыдущие ограничения, заявил, что Брюссель и Вашингтон исчерпали средства по сдерживанию развития страны.

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