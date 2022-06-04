Эксперт объяснил, почему наличную валюту лучше пока не продавать

Аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил, что россиянам, которые выбирают оптимальный момент для обмена наличной валюты, пока не стоит с этим торопиться, сообщает РИА «Новости».

По мнению эксперта, продавать валюту стоит не сейчас, а позже. Аналитик прогнозирует ослабления рубля в течение ближайших месяцев, в том числе из-за постепенного смягчения ограничений оборота валюты.

Сыроваткин отметил, что на данный момент доходность однолетних рублевых банковских вкладов составляет около 11-125 годовых, а вкладов в долларах и евро — около 1,5-3%.

По его словам, даже если рубль подешевеет к этим валютам на восемь-девять процентов оставаться в рубле будет все еще выгодно.

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