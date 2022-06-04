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Эксперт объяснил, почему наличную валюту лучше пока не продавать

Аналитик Сыроваткин: оставаться в рубле все еще выгодно

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил, что россиянам, которые выбирают оптимальный момент для обмена наличной валюты, пока не стоит с этим торопиться, сообщает РИА «Новости».

По мнению эксперта, продавать валюту стоит не сейчас, а позже. Аналитик прогнозирует ослабления рубля в течение ближайших месяцев, в том числе из-за постепенного смягчения ограничений оборота валюты.

Сыроваткин отметил, что на данный момент доходность однолетних рублевых банковских вкладов составляет около 11-125 годовых, а вкладов в долларах и евро — около 1,5-3%.

По его словам, даже если рубль подешевеет к этим валютам на восемь-девять процентов оставаться в рубле будет все еще выгодно.

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