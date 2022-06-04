Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Президент Франции Макрон рассказал о своей роли в подписании нового контракта... 00:39
В Нью-Йорк вернули пятиметровую статую бегемота-балерины 00:32
Командующим армией США в Европе и Африке может впервые стать чернокожий генерал 00:30
Transfermarkt опубликовал символическую сборную РПЛ сезона-2021/22 00:25
Гендиректор Chevron Вирт назвал мировой спрос на нефть заметно опережающим... 00:21
Президент Франции Макрон запретил унижать Россию 00:10
Российский теннисист Медведев снова станет первой ракеткой мира 13 июня 00:10
Швейцария не разрешила Дании и Германии передать Украине БТР и боеприпасы к Gepard 00:01
Защитник «Спартака» Маслов о Кубке России: приятно до дрожи, когда... 03.06.2022, 23:59
CNN: США и ЕС обсуждали перемирие на Украине без ее участия 03.06.2022, 23:58
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Байден прокомментировал сокращение сотрудников Tesla

Байден ответил Маску на заявление о сокращении сотрудников Tesla

close
100%
Leah Millis/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал заявление предпринимателя Илона Маска о сокращении 10% сотрудников компании Tesla. Об этом сообщает CNN.

По словам Байдена, в то время, пока предприниматель говорит о сокращениях, компания Ford значительно увеличивает свои инвестиции, а также привлекает новых сотрудников. Президент США утверждает, что аналогично действует компания Intel.

«Знаете, желаю удачи ему (Маску) в полете на Луну», — заявил Байден.

Маск в ответ на это в своем Twitter ссылаясь на пресс-релиз NASA от 2021 года, в котором объявляется о партнерстве со SpaceX в рамках программы Artemis по разработке коммерческого посадочного модуля на Луну, поблагодарил Байден фразой: «Спасибо, господин президент!».

Ранее стало известно, что Маск в письме топ-менеджерам компании заявил, что у него «очень плохие предчувствия» по поводу экономики, поэтому компании нужно приостановить наем новых людей и сократить 10% сотрудников.

На конец 2021 года в Tesla работало почти 100 тыс. человек, то есть речь может идти о сокращении примерно 10 тыс. сотрудников, отмечает агентство.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть