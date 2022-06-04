Байден прокомментировал сокращение сотрудников Tesla

Президент Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал заявление предпринимателя Илона Маска о сокращении 10% сотрудников компании Tesla. Об этом сообщает CNN.

По словам Байдена, в то время, пока предприниматель говорит о сокращениях, компания Ford значительно увеличивает свои инвестиции, а также привлекает новых сотрудников. Президент США утверждает, что аналогично действует компания Intel.

«Знаете, желаю удачи ему (Маску) в полете на Луну», — заявил Байден.

Маск в ответ на это в своем Twitter ссылаясь на пресс-релиз NASA от 2021 года, в котором объявляется о партнерстве со SpaceX в рамках программы Artemis по разработке коммерческого посадочного модуля на Луну, поблагодарил Байден фразой: «Спасибо, господин президент!».

Ранее стало известно, что Маск в письме топ-менеджерам компании заявил, что у него «очень плохие предчувствия» по поводу экономики, поэтому компании нужно приостановить наем новых людей и сократить 10% сотрудников.

На конец 2021 года в Tesla работало почти 100 тыс. человек, то есть речь может идти о сокращении примерно 10 тыс. сотрудников, отмечает агентство.