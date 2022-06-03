Цена на нефть марки Brent поднялась выше $121 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2022 года поднялась на лондонской бирже ICE более чем на 2% — выше $121 за баррель впервые с 24 марта 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Стоимость нефти в 22:20 мск достигла отметки в $121,1 за баррель, а позднее поднялась до $121,27 за баррель (+3,11%).

В то же время цена на нефть марки WTI с поставкой в июле 2022 года возросла на 2,9% — до $120,26 за баррель.

31 мая стоимость фьючерса на нефть эталонной марки Brent с поставкой в августе 2022 года поднялась до отметки в $118 за баррель, впервые с 25 марта.

В середине мая цены на нефть начали расти — по мнению экспертов, в частности, на фоне оптимизма по поводу значительного восстановления спроса в Китае после положительных признаков ослабления пандемии коронавируса в наиболее пострадавших районах страны.

В рамках шестого пакета санкций страны-члены Европейского союза ограничили определенные закупки российской нефти. Под запрет попала техническая помощь, брокерские услуги, финансовая помощь и любая другая помощь, связанная с запретом на поставки сырой нефти и нефтепродуктов.