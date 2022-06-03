В Мелитополе обнаружили испорченные сотрудниками банков украинские гривны

В Мелитополе Запорожской области, находящемся под контролем российской армии и военно-гражданской администрации, при инвентаризации одного из банков были обнаружены испорченные сотрудниками банков украинские гривны, сообщает РИА «Новости».

В одном из отделений «Ощадбанка» было обнаружены испорченные при помощи краски купюры — всего около десяти тысяч, на общую сумму в примерно $51 тыс.

И.о. главы городской военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко уточнила, что до того, как покинуть Мелитополь, украинские банки смогли вывезти основную часть гривен.

Ранее национальный банк Украины (НБУ) повысил учетную ставку с 10% сразу до 25%.

В украинском Центробанке отмечают, что администрация банка приняла такое решение для защиты гривневых доходов и сбережений украинцев, увеличение привлекательности активов в национальной валюте, снижение давления на валютном рынке.