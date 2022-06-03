Хуснуллин назвал новую программу строительства дорог в России антисанкционной мерой

Пятилетняя программа строительства дорог, одобренная 2 мая президентом России Владимиром Путиным, станет хорошей антисанкционной мерой. Такое мнение выразил вице-премьер России Марат Хуснуллин, пишет РИА «Новости».

«Мы в условиях санкционного давления должны понимать, как мы будем планировать работу на ближайшие годы — с точки зрения управления финансами, загрузки подрядных организаций, производства строительных материалов, покупки техники. Поэтому такая плановость нужна обязательно, это хорошая антисанкционная мера», — сказал Хуснуллин.

Накануне вице-премьер сообщил, что на финансирование пятилетнего плана строительства дорожного полотна в стране потратят 13,2 трлн руб. До 2027 года в России должно появиться 4 тыс. километров новых дорог. Починить должны 3 тыс. километров дорожного полотна.

По словам Хуснуллина, из 13,2 трлн руб. 5,4 трлн — деньги федерального дорожного фонда, 7,2 трлн — средства региональных бюджетов. Еще 436 млрд — это деньги фонда национального благосостояния (ФНБ) на проекты, которые Путин одобрил в конце 2021 года. Это трасса М-12, Казань — Екатеринбург, которая идет в обход Твери.