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Хуснуллин назвал новую программу строительства дорог в России антисанкционной мерой

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Пятилетняя программа строительства дорог, одобренная 2 мая президентом России Владимиром Путиным, станет хорошей антисанкционной мерой. Такое мнение выразил вице-премьер России Марат Хуснуллин, пишет РИА «Новости».

«Мы в условиях санкционного давления должны понимать, как мы будем планировать работу на ближайшие годы — с точки зрения управления финансами, загрузки подрядных организаций, производства строительных материалов, покупки техники. Поэтому такая плановость нужна обязательно, это хорошая антисанкционная мера», — сказал Хуснуллин.

Накануне вице-премьер сообщил, что на финансирование пятилетнего плана строительства дорожного полотна в стране потратят 13,2 трлн руб. До 2027 года в России должно появиться 4 тыс. километров новых дорог. Починить должны 3 тыс. километров дорожного полотна.

По словам Хуснуллина, из 13,2 трлн руб. 5,4 трлн — деньги федерального дорожного фонда, 7,2 трлн — средства региональных бюджетов. Еще 436 млрд — это деньги фонда национального благосостояния (ФНБ) на проекты, которые Путин одобрил в конце 2021 года. Это трасса М-12, Казань — Екатеринбург, которая идет в обход Твери.

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