Название юрлица сети McDonald's в России изменили на «Система ПБО»

Сеть ресторанов McDonald's в России сменила название юридического лица с ООО «Макдоналдс» на «Система ПБО». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные автоматизированной системы детальной проверки контрагентов «КонтурФокус».

Согласно приведенным данным заявление о государственной регистрации изменений в учредительный документ юридического лица было подано 2 июня. Гендиректором «Система ПБО» указан Олег Пароев, который возглавлял McDonald's в России.

Ранее сообщалось, что бывшие рестораны сети быстрого питания в России будут называться «Доминис». Позднее McDonald's опроверг эту информацию.

На этой неделе новый владелец McDonald's Александр Говор заявил, что все рестораны сети в России откроют в течение двух месяцев. По его словам, на сегодняшний день перезапуститься готовы 840 ресторанов. Еще семь — зарегистрированы в Московской области, но не готовы к открытию. Такая же ситуация с некоторым количеством ресторанов в центральной России. И еще 20 точек откроют до конца 2022 года.

Он также сообщил, что в ближайшие годы хочет увеличить сеть до одной тысячи ресторанов по всей стране.