«Аэрофлот» намерен запустить спецпрограмму для выпускников авиационных училищ

Авиакомпания «Аэрофлот» даже на фоне сложных условий внешнего экономического давления максимально сохраняет летный состав, более того, перевозчик намерен запустить специальную программу для выпускников авиационных училищ с целью поддержания их навыков и знаний, сообщили РБК представители компании.

«На сегодняшний день, ввиду имеющихся ограничений на полеты по многим направлениям и, соответственно, вынужденный пересмотр производственной программы, набор летного состава приостановлен до момента изменения ситуации и появления растущей потребности», — пояснили в компании.

При этом «Аэрофлот» не намерен изменять принципу «своих не бросаем» и осознает необходимость обеспечить кадровый резерв летного состава отрасли на перспективу ее дальнейшего развития. По этой причине перевозчик планирует запустить специальную программу, направленную на поддержание навыков и знаний выпускников авиационных училищ. В настоящий момент программа находится в стадии разработки и запланирована к реализации на образовательной и производственной базе «Аэрофлота» уже в ближайшей перспективе, сообщили в компании.