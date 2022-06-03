Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Страховая компания Allianz продаст бизнес в России владельцу «Зетта страхования» 15:39
Bild: минимум три человека погибли в результате аварии с поездом на юге... 15:36
Лукашенко допустил передачу Софьи Сапеги в Россию 15:36
Четырехкратный чемпион России Хютте в одних трусах избил двух соседей 15:33
Греческие принц и принцесса иронично поздравили Елизавету II с Платиновым юбилеем 15:31
Американский журналист описал преступления ВСУ против жителей Херсонской области 15:30
Захарова назвала политическим двуличием дело против Игоря Додона 15:30
Глава МИД Индии ответил на обвинения в политизации закупок нефти в России 15:29
Россиянин привез из Турции $2 млн наличными, но не смог подтвердить доход и улетел... 15:27
Лукашенко рассказал о наличии конфликта между Зеленским и украинскими военными 15:26
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

«Аэрофлот» намерен запустить спецпрограмму для выпускников авиационных училищ

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Авиакомпания «Аэрофлот» даже на фоне сложных условий внешнего экономического давления максимально сохраняет летный состав, более того, перевозчик намерен запустить специальную программу для выпускников авиационных училищ с целью поддержания их навыков и знаний, сообщили РБК представители компании.

«На сегодняшний день, ввиду имеющихся ограничений на полеты по многим направлениям и, соответственно, вынужденный пересмотр производственной программы, набор летного состава приостановлен до момента изменения ситуации и появления растущей потребности», — пояснили в компании.

При этом «Аэрофлот» не намерен изменять принципу «своих не бросаем» и осознает необходимость обеспечить кадровый резерв летного состава отрасли на перспективу ее дальнейшего развития. По этой причине перевозчик планирует запустить специальную программу, направленную на поддержание навыков и знаний выпускников авиационных училищ. В настоящий момент программа находится в стадии разработки и запланирована к реализации на образовательной и производственной базе «Аэрофлота» уже в ближайшей перспективе, сообщили в компании.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть