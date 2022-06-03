Кабмин РФ одобрил отмену налога на доходы граждан от продажи золота в слитках

Российское правительство одобрило законопроект Минфина, меняющий налоговое законодательство и освобождающий от налога доходы граждан от продажи слитков золота в 2022-2023 годах, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Минфин.

«Для повышения привлекательности инвестиций в золото как инструмент сохранения сбережений граждан в сложившихся в настоящее время условиях предлагается освободить на два года (2022 и 2023 гг.) доходы физлиц от реализации золота в слитках», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в текущем году от НДФЛ будут освобождены доходы, полученные по вынужденным сделкам, совершенные для вывода компаний из-под незаконных ограничений недружественных стран, наложенных на владельцев этих компаний.

В марте Центробанк приостановил покупку золота у банков, чтобы они могли удовлетворить возросший спрос со стороны граждан.

С начала марта в России отменили НДС на покупку золота в слитках, если оно приобретается с целью инвестиций вместо валюты.