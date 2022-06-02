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В ОПЕК+ не стали поднимать вопрос об исключении России из сделки по нефтедобыче

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Global Look Press

Министры стран ОПЕК+ не стали поднимать вопрос об исключении России из сделки ОПЕК+ как в ходе заседания мониторингового комитета, так и на министерской встрече. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в ОПЕК.

«Этот вопрос не поднимался», — заявил он.

2 июня министры стран ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти на 648 тыс. баррелей в сутки в июле и в августе.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники писала, что некоторые государства ОПЕК прорабатывают вопрос возможной остановки участия РФ в сделке ОПЕК+ по добыче нефти. По информации источников, подобная мера рассматривается из-за санкций западных стран против России и частичного запрета на российскую нефть со стороны Евросоюза. В организации считают, что ограничения в адрес России не позволяют последней добывать больше топлива.

До этого организация сообщала, что члены ОПЕК+ в июне продолжат наращивать добычу нефти на плановые 432 тыс. баррелей в сутки.

ОПЕК+ — это сообщество стран, которые не входят в Организацию государств-экспортеров нефти, но сотрудничающих с ОПЕК и между собой в некоторых вопросах добычи и экспорта сырья.

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