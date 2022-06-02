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Власти Запорожской области объявили о национализации имущества Украины

Глава запорожской ВГА Балицкий подписал указ о национализации украинского имущества

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РИА «Новости»

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области (ВГА) Евгений Балицкий подписал указ, согласно которому власти региона национализируют имущество, которое принадлежало Украине. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заместителя главы ВГА Андрея Трофимова.

Он отметил, что такое решение было принято «в целях обеспечения государственных нужд, связанных с повышением общей эффективности и социальной ориентации экономики, а также для сохранения национального достояния для жителей Запорожской области».

По словам Трофимова, национализации подвергнутся земельные участки, природные ресурсы, объекты стратегических отраслей экономики, имущества, находившегося в собственности Украины по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил разработать законопроект о национализации имущества украинских бизнесменов, политиков и государственных деятелей на территории полуострова, которые, как он заявлял, поддерживают «киевский режим и нацизм».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине. Новости
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