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Путин заявил, что в России есть все для высокоуровневого дорожного строительства

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране есть все необходимое для дорожного строительства на высочайшем уровне, пишет ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что у России есть собственные научно-технологические заделы в сфере инфраструктурного строительства.

«Повторю, у нас есть все, чтобы вести его на высочайшем уровне, с соблюдением всех экологических норм, выполнять современные требования по качеству дорожного полотна и его долговечности, по безопасности дорожного движения», — подчеркнул Путин в ходе совещания по ситуации в отрасли.

Президент также обратил внимание, что увеличение строительства дорог продвинет российские исследования и разработки в области проектирования дорожно-транспортного полотна, в управлении строительством и производстве стройматериалов.

В начале февраля вице-президент НП «Глонасс» (российская спутниковая система навигации) Евгений Белянко заявил, что в российских регионах в 2022 году планируется начать эксперимент по внедрению перекрестков на основе искусственного интеллекта.

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