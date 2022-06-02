Суд обязал H&M освободить помещение в парке «Остров мечты» и выплатить компенсацию

Арбитражный суд обязал шведского ретейлера H&M освободить в течение пяти дней помещение в московском парке «Остров мечты» и выплатить более 500 млн руб. компенсации оператору парка, сообщает РБК.

По данным СМИ, суд признал предварительный договор аренды между H&M и ООО «Парк Развлечений» прекращенным и обязал взыскать с компании 537,9 млн. руб. «неосновательного обогащения», а также судебные издержки в размере 195,5 млн. рулей.

Компания подала в суд после того, как ретейлер закрыл свой магазин после начала спецоперации на Украине. Оператор «Острова мечты» сообщил, что иск к H&M был сформирован из-за нарушения арендатором договора, из-за чего арендодатель понес убытки.

В начале марта компания H&M сообщила о приостановке продаж в России. Магазины на Украине также были закрыты в целях «обеспечения безопасности клиентов и коллег», отметил ретейлер.