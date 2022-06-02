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В Польше заявили, что восстановить Украину следует за счет замороженных активов России

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что деньги на восстановление Украины нужно взять из замороженных в Европе российских активов, пишет ТАСС.

«Средства, которые должны быть предназначены на восстановление Украины, сейчас заморожены в западных европейских банках», — сказал он.

Представитель Совета министров Польши подчеркнул, что деньги должны конфисковать для создания фонда восстановления Украины. Он имеет в виду имущество Российской Федерации (активы Центробанка) и собственность российских олигархов.

По словам Мюллера, Варшава готова участвовать в восстановлении страны и сейчас ведет переговоры с польскими фирмами и научным сообществом. Но главная задача — найти источник финансирования.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в результате западных санкций замороженными оказались около $300 млрд золотовалютных резервов страны.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна и Украина дополняют друг друга. По его словам, отношения Польши и Украины «растут и крепнут».

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