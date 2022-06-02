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«Ростех» планирует поставить на рынок более 110 самолетов к 2025 году

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Михаил Фомичев/РИА «Новости»

Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что российская авиаотрасль к 2025 году планирует поставить на рынок более 110 различных самолетов, а к 2030-му — более 500, приводит его слова турецкая газета Star.

Он рассказал, что речь идет о построенных с использованием российских высоких технологий лайнерах. В высокой степени готовности уже находятся МС-21, Ту-214 и Ил-114.

Гендиректор «Ростеха» пояснил, что на сегодняшний день российские авиакомпании эксплуатируют 150 Суперджетов, а с 2024 года Объединенная авиастроительная корпорация планирует выпускать не менее 20 таких самолетов.

Он добавил, что отказ Airbus и Boeing поставлять самолеты в Россию в долгосрочной перспективе станет более болезненным для западных производителей, чем для России. Чемезов напомнил, что в результате санкций поставщикам пришлось утилизировать произведенную для России дорогостоящую продукцию.

«Да, сейчас для нас сложная ситуация. Но мы с ней справимся. Это большое окно возможностей для нас», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что компания «Сухой» и корпорация «МиГ» объединились с ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», которая входит в «Ростех».

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