Суд Швеции запретил портовым работникам отказывать российским судам в обслуживании

Шведский суд по трудовым спорам в промежуточном решении постановил, что профсоюз портовых рабочих не имеет права отказывать в обслуживании торговым судам из России в портах королевства, сообщает ТАСС, ссылаясь на местное телевидение.

Решение было обосновано тем, что подобная акция может нарушить деловые отношения в портах Швеции. При этом отмечается, что данное решение суда не является окончательным и может быть обжаловано.

Профсоюз шведских докеров планировал приостановить погрузочно-разгрузочные работы, буксировку и швартовочные мероприятия с судами под флагом России или идущих в российские порты и из них со 2 июня.

Ранее сообщалось, что греческие танкеры стали главными перевозчиками российской нефти, пока Европейский союз (ЕС) пытается свести к единому знаменателю вопрос об эмбарго на сырье из России. Отмечается, что Греция помогает России в установлении новых рекордов по доходам от продажи нефти.