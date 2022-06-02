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Минэнерго снизило прогноз по экспорту водорода до 2030 года более чем вдвое

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Depositphotos

Минэнерго подготовило стресс-сценарий программы развития водородной энергетики в России до 2030 года, где снизило прогноз по экспорту голубого и зеленого водорода до 4,5 млн тонн. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на презентацию программы ведомства.

После начала спецоперации на Украине Россия оказалась отрезана от основных покупателей голубого водорода. Из-за этого экспортный потенциал был снижен с 9,5 млн тонн до 4,5 млн тонн, отметили в презентации.

Там также добавили, что Япония и Южная Корея хоть и являются недружественными странами, в перспективе могут принимать независимые решения в отношении России. Поэтому потенциал этих стран по спросу составляет 3,7 млн тонн.

Чтобы показатели экспорта не снижались, в Минэнерго предложили расширить действующие меры господдержки на 10 лет. При этом их стоимость возросла с $2,3 млрд до $7,6 млрд.

В конце апреля старший консультант исследовательской группы «Петромаркет» Константин Квон заявил, что позиция России на рынке водорода может оказаться под угрозой вследствие украинского кризиса. Кроме того, в России фокус экономической политики будет смещен на более насущные вопросы, поэтому вопрос экспорта водорода отойдет на второй план.

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