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Сбер запустил первый в России маркетплейс транспортных услуг для корпоративных клиентов

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Новая платформа СберТранспорт стала первым в России многофункциональным маркетплейсом транспортных услуг для корпоративных клиентов — коммерческих и бюджетных предприятий, сообщает пресс-служба Сбера.

Возможности платформы позволяют автоматизировать процессы, сделать их прозрачными и снизить расходы на транспортные услуги. Продукт представлен в рамках ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

В Сбере сообщили, что этот мультифункциональный инструмент управления объединяет заказчиков и исполнителей — таксопарки, логистические компании, станции техобслуживания — на одной площадке и обеспечивает решение транспортных задач любого масштаба на всей территории страны.

Платформа реализована в формате сайта и мобильного приложения. Ею можно воспользоваться как для организации деловых поездок сотрудников с использованием такси, каршеринга, общественного и личного транспорта, так и для логистических услуг — доставки грузов и документов.

«Мы создали СберТранспорт для решения наших внутрикорпоративных задач: стандартизации и автоматизации процессов, повышения качества услуг, а также, что важно, оптимизации транспортных расходов. Процессы по всей стране стали едиными и прозрачными, оценка сотрудниками качества сервиса выросла с 78 до 99%, а транспортные расходы снизились на 22% в годовом исчислении. Уверен, что наш опыт может быть полезен сотням, а может, даже тысячам предприятий крупного, среднего и малого бизнеса, а также бюджетным предприятиям», — заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

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