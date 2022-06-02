У осужденного главы МВД Коми конфисковали таунхаус

Сыктывкарский городской суд вынес решение по иску прокурора Республики Коми об обращении в доход государства недвижимости, приобретенной бывшим главой МВД региона Виктором Половниковым. Следствие нашло у него неподтвержденные доходы, пишет «Лента.ру».

В октябре 2021 года бывший министр был осужден за получение взятки в 14 млн рублей. Половников получил девять лет лишения свободы, его лишили звания генерал-майора полиции.

В суде указывалось, что взятка пошла на приобретение таунхауса площадью 154,4 квадратных метра и земельный участок. Также чиновник сделал ремонт и закупил туда мебель на оставшиеся от взятки деньги.

В прокуратуре указали, только за дизайн-проект кухонного гарнитура, его изготовление и установку глава МВД заплатил полтора миллиона рублей.

Половников оформил недвижимость на двоюродную сестру супруги, пытаясь скрыть незаконно нажитое.

Конституционный суд разрешил изымать имущество не только у семей, но и у знакомых коррупционеров — в случае если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена. Такую позицию изложили судьи в своем ответе на заявление родственников и знакомых экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко — ранее у них были изъяты 9 млрд руб. Согласно решению суда, подобная конфискация «относится к особым правовым мерам» и направлена на эффективное противодействие коррупции.