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Операционный директор Meta** Шерил Сэндберг ушла в отставку после 14 лет работы

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Ruben Sprich/Reuters

Основатель и глава Meta (признана экстремистской организацией) Марк Цукерберг сообщил, что операционный директор американской корпорации Шерил Сэндберг покидает свой пост, передает ТАСС.

Сэндберг работает с Цукербергом с 2008 года. До того, как устроиться в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), она работала в министерстве финансов США, а в 2001 году перешла в Google, где отвечала за развитие рекламного бизнеса.

Сэндберг сама решила уйти из компании, пишет Axios со ссылкой на источники. Официально она уволится с должности осенью этого года.

После ее ухода главным операционным директором станет Хавьер Оливан, — ранее он был директором по развитию компании. При этом Сэндберг останется в совете директоров Meta.

Ранее сообщалось, что на Цукерберга подали иск в суд из-за утечки данных пользователей Facebook. По словам генпрокурора, действия Цукерберга позволили в течение многих лет вводить пользователей в заблуждение относительно безопасности их данных.

*  признана экстремистской организацией
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