В Bank of America спрогнозировали подорожание алмазов на 15% в 2022 году

Стоимость алмазов на мировом рынке может вырасти в 2022 году на 15% из-за растущего спроса и сокращения предложения. Об этом пишет MarketWatch со ссылкой на исследование Bank of America.

Ранее аналитики Bank of America ожидали, что в этом году драгоценные камни вырастут в цене лишь на 3%.

В кредитной организации отмечают, что предложение алмазов сейчас находится на минимуме с 2008 года. На ситуацию в значительной мере влияют санкции западных стран в отношении российской компании «Алроса».

Предприятие является крупнейшим в мире производителем алмазов в каратах. На долю «Алросы» приходится 29% мировой и 95% российской добычи алмазов. Около 50% мирового спроса на алмазы приходится на США.

В середине мая Bloomberg сообщил, что мировой рынок алмазов столкнулся с проблемами из-за санкций против «Алросы».

В агентстве отметили, что из-за санкций против компании мировая торговля алмазами рушится, а ограничения вызывают панику в отрасли. При этом до санкций на российскую компанию проходилось до трети мирового рынка алмазов.