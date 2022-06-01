Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Блинкен заявил, что США верят обещаниям Украины не применять РСЗО против России 19:30
Полузащитник Лингард покинул «Манчестер Юнайтед» 19:25
ВОЗ: в мире выявлено более 550 случаев оспы обезьян в 30 странах 19:14
Fitch подсчитало, что из-за нефтяного эмбарго с рынка исчезнет четверть сырья... 19:08
Ученые воссоздали древнеегипетский метод литья фигурок из бронзы 19:08
Представлен клон iPhone 13 за пять тысяч рублей 19:01
Блинкен: конфликт на Украине будет продолжаться «многие месяцы» 18:59
На Ивлееву подали в суд из-за спортивного онлайн-курса 18:57
Блинкен осудил Эрдогана за спецоперацию в Сирии 18:55
ЦБ с 2020 года внес в «черный список» более 5 тысяч нелегальных... 18:53
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Сбер выпустил более миллиона детских СберКарт

close
100%
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В День защиты детей Сбер пересек отметку в миллион выпущенных детских СберКарт, сообщает пресс-служба банка.

С момента запуска проекта родители пополнили счета своих чад более чем на 10 млрд рублей, при этом дети потратили всего 6 млрд рублей. В кредитной организации отмечают: это значит, что дети умеют копить.

Сбербанк анонсировал выпуск нового продукта 1 сентября 2021 г. Карта позволяет ребятам в возрасте с 6 до 14 лет расплачиваться в онлайн- и офлайн-магазинах, а родителям — контролировать их расходы. Детскую СберКарту можно бесплатно оформить своему ребенку в мобильном приложении банка. Дети сами планируют свой бюджет, тратят и копят деньги, но все это — под присмотром родителей.

«Нас радует тренд, который мы увидели — дети умеют тратить деньги разумно, умеют копить. Это говорит о хорошем уровне их финансовой грамотности. Специалисты советуют начинать обучать детей финансовой грамотности с 5-7 лет, нашу карту как раз можно оформить, начиная с шести лет», — сказал и. о. директора дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Артем Могилин

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть