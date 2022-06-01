Сбер выпустил более миллиона детских СберКарт

В День защиты детей Сбер пересек отметку в миллион выпущенных детских СберКарт, сообщает пресс-служба банка.

С момента запуска проекта родители пополнили счета своих чад более чем на 10 млрд рублей, при этом дети потратили всего 6 млрд рублей. В кредитной организации отмечают: это значит, что дети умеют копить.

Сбербанк анонсировал выпуск нового продукта 1 сентября 2021 г. Карта позволяет ребятам в возрасте с 6 до 14 лет расплачиваться в онлайн- и офлайн-магазинах, а родителям — контролировать их расходы. Детскую СберКарту можно бесплатно оформить своему ребенку в мобильном приложении банка. Дети сами планируют свой бюджет, тратят и копят деньги, но все это — под присмотром родителей.

«Нас радует тренд, который мы увидели — дети умеют тратить деньги разумно, умеют копить. Это говорит о хорошем уровне их финансовой грамотности. Специалисты советуют начинать обучать детей финансовой грамотности с 5-7 лет, нашу карту как раз можно оформить, начиная с шести лет», — сказал и. о. директора дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Артем Могилин