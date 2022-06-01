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В Дании заявили, что после отказа от оплаты газа РФ в рублях страну «ждет катастрофа»

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Reuters

Профессор энергетического планирования Ольборгского университета Брайан Вад Матисен заявил, что без российского газа Данию «ждет катастрофа». Об этом он сообщил порталу TV2.

«Не исключено, что целые отрасли промышленности лишатся газа, а это непременно скажется на ценах на энергоносители и безопасности поставок», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Россия не будет навязывать поставки газа Нидерландам и найдет новые рынки сбыта. По словам посла РФ в Нидерландах, страна должна крепко задуматься по поводу выхода из сложившейся ситуации.

Он добавил, что отказ GasTerra оплачивать поставки газа из России в рублях является следствием политики правительства страны, которая поддерживает санкции. Учитывая, что компания государственная, ей приходится следовать политическим решениям.

31 мая нидерландский министр по вопросам климата и энергетической политики Роб Йеттен заявил, что решение российской стороны прекратить поставки газа после отказа компании GasTerra платить по контракту в рублях усложнит восполнение запасов топлива на следующую зиму.

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