Австрийская OMV осуществила платеж за российский газ по новой схеме

Австрийская нефтегазовая компания OMV заплатила в мае в евро за поставки российского газа по новой схеме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

«Мы заплатили в мае в соответствии с новым способом оплаты. Никаких проблем при этом не было», — сказал он.

Ранее немецкий энергоконцерн Uniper заплатил в конце мая за российский газ по новой системе, предложенной Москвой; он был осуществлен в евро.

До этого сообщалось, что в настоящее время распределительное предприятие «Молдовагаз» оплачивает российский газ в евро. По его словам, «Молдовагаз» не получал от «Газпрома» уведомление о переходе на расчеты в рублях, поскольку Россия не вносила Молдавию в список недружественных стран.

Также председатель правления предприятия заверил, что в данный момент Кишинев производит все текущие платежи по графику.

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что республика находится в ситуации неопределенности по поводу поставок газа из России.