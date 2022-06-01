Шри-Ланка обратилась за помощью к продовольственному банку из-за экономического кризиса

Шри-Ланка обратилась к продовольственному банку, который находится под управлением Южно-Азиатской ассоциации регионального сотрудничества (СААРК) из-за серьезного экономического кризиса в стране. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на комиссара по вопросам продовольствия Шри-Ланки.

«Шри- Ланка решила обратиться к соседям за продовольственной помощью на фоне экономического кризиса в стране, который ведет к гуманитарной катастрофе», — отметили в публикации.

В издании добавили, что СААРК в периоды кризисов продовольствия поставляют государствам-участникам рис и прочие продукты питания.

Шри-Ланка сейчас переживает худший экономический кризис с 1948 года, когда страна получила независимость. Уже в апреле власти объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период, ожидая реструктуризации. Внешний долг составляет $51 млрд.

31 мая королева Нидерландов Максима во время Всемирного экономического форума в Давос заявила, что жители страны будут вынуждены пропускать приемы пищи ради того, чтобы справиться с экономическим кризисом в стране на фоне санкций против России.