В США заявили, что Байден не справится с инфляцией из-за его некомпетентности

Президент США Джо Байден не сможет справиться с инфляцией, так как озвученные им планы по борьбе с ней лишь показывают его некомпетентность. Об этом заявил обозреватель The Washington Post и старший научный сотрудник Центра этики и общественной политики Генри Олсен.

«Президент Байден, наконец, изложил свой план борьбы с инфляцией. Но эта стратегия демонстрирует то, о чем многие давно подозревали: он понятия не имеет, что делать с ростом цен», — отметил Олсен.

По его словам, большинство предложений американского лидера невозможно реализовать. По большей части Байден просто перекладывает ответственность на другие органы или отрасли. Например, идея предоставить контроль за инфляцией Федеральной резервной системе является признаком беспомощности.

Он добавил, что улучшение инфраструктуры ради снижения цен на энергоносители не только не снизит уровень инфляции, но и еще больше повысит ее. Кроме того, на реализацию такой затеи потребуется много лет и огромные вложения. А повышение налогов на бизнес вообще приведет к тому, что у предпринимателей просто не останется денег. Из-за этого бизнес не сможет поднять зарплаты работникам в соответствии с растущими ценами.

25 мая конгрессвумен Бет Ван Дайн на странице в Twitter написала, что Байден потерял связь с реальностью, раз назвал топливный коллапс «благом» для страны. Речь идет о том, что Байден во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой сказал, что мир находится в «невероятном переходном периоде» в результате взлетевших цен на энергетические ресурсы.