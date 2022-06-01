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Кабмин запустил льготную ипотеку на строительство частных домов своими силами

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Правительство России запускает пилотную льготную ипотечную программу на самостоятельное строительство частных жилых домов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что по этой программе не требуется оформлять договор подряда с профессиональными застройщиками. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как указано в сообщении, льготная ставка по таким кредитам будет не больше 9% годовых.

«Максимальный размер займа по субсидируемой ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн рублей. Для остальных регионов – 6 млн рублей», — говорится в сообщении.

В текущем году в рамках пилотной программы планируется выдать порядка 8 тыс. кредитов. Предполагается, что эта программа поможет многим гражданам улучшить свои жилищные условия.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в России хотят расширить льготную ипотеку на апартаменты.

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