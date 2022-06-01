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OBI получила 53 иска на сумму более ₽283 млн за неисполнение обязательств

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Global Look Press

Сеть магазинов OBI завалили многочисленными исками на сумму более 283 млн руб. за неисполнение обязательств по договорам аренды и поставок. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники.

С марта по май к российским структурам OBI было подано 53 иска на общую сумму 283,4 млн руб. за неисполнение обязательств по договорам аренды и поставок. При этом самую крупную сумму, в размере 37 млн руб., компании необходимо выплатить за арендные платежи.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что поток исков в сторону компании вполне ожидаем. При этом магазины открылись, но они продолжают нести убытки. Кроме того, сам менеджмент находится в подвешенном состоянии по поводу нового собственника. Также проблем добавляет тот факт, что многие поставщики перешли на предоплату товаров, хотя раньше срок выплат составлял 45-90 дней.

Аналитики посчитали, что для нормальной работы торговой сети необходимо вложить более 2 млрд руб.

В конце апреля в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что группа инвестиционно-строительных компаний MAX планирует приобрести сеть магазинов OBI.

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