В Евросоюзе задумались о введении пошлин на российскую нефть

Еврокомиссия выступит с предложением о введении пошлин на нефть из России, если европейские страны не договорятся о сроках отказа от трубопроводных поставок российского энергоресурса, пишет Financial Times со ссылкой на источник в ЕК.

Особое внимание Евросоюз уделяет Венгрии, которая пользуется отсрочкой и получает нефть по трубопроводу «Дружба».

Источник издания пояснил, что пошлины должны будут помочь ЕС снизить привлекательность поставок из РФ для стран Евросоюза, у которых нет выхода к морю. Или, в противном случае, они могут поспособствовать тому, что российские компании начнут продавать нефть по скидочной цене и тем самым получать меньше прибыли.

Решение о пошлинах будет обсуждаться в ситуации, если придет понимание того, что Венгрия «лишь тянет время» и не собирается отказываться от поставок из РФ. Для принятия такого шага Евросоюзу необходимо квалифицированное большинство голосов. Источник Financial Times добавил, что сейчас у Венгрии слабеет переговорная позиция.

Ранее в ЕК сообщили, что запрет Евросоюза на закупки сырой нефти в РФ начнет действовать через полгода после введения санкций.

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