В Банке России обсуждают разделение нерезидентов по «дружественности» на «Мосбирже»

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева сказала, что регулятор обсуждает вопрос о допуске нерезидентов к торгам на «Московской бирже» в особом режиме, при котором предполагаются разные условия для «недружественных» и «дружественных» юрисдикций, пишет «Интерфакс».

«Этот вопрос еще окончательно не решен, он обсуждается. Разные условия (для резидентов «недружественных» и «дружественных» стран) быть могут», — сказала Юдаева в ответ на вопрос, возможно ли введение дифференциации по странам.

Источники «Интерфакса» сообщали, что на «Московской бирже» в конце июня запустят отдельный режим торгов для нерезидентов. Процесс какое-то время будет проходить в режиме переговорных сделок.

Ранее 31 мая Юдаева сказала, что российский Центробанк не намерен снимать или ослаблять ограничения на продажу валюты физическим лицам. В регуляторе напомнили, что ограничения будут действовать до сентября текущего года.

Кроме того, в Центробанке сообщили, что за период с февраля по апрель 2022 года доля валютных обязательств российских банков перед корпоративными клиентами снизилась на 2,6 процентных пункта и сейчас этот показатель составляет 31%.