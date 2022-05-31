С февраля по апрель российские банки снизили валютные обязательства

За период с февраля по апрель 2022 года доля валютных обязательств российских банков перед корпоративными клиентами снизилась на 2,6 процентных пункта и сейчас этот показатель составляет 31%. Об этом говорится в «Обзоре финансовой стабильности» Банка России.

Отмечается, что размер валютных обязательств кредитных организаций из России перед физическими лицами уменьшился на 4,2 процентных пункта до 16%.

За февраль, март и апрель всего уровень валютизации обязательств банков снизился на 1,2 процентных пункта, до 24%.

Одновременно с этим валютизация активов, наоборот, увеличилась. По состоянию на 1 мая она составила 24%, увеличившись на 3 процентных пункта. Это произошло на фоне увеличения ликвидных активов кредитных организаций в иностранной валюте.

Ранее 31 мая сообщалось, что долговая нагрузка российских граждан увеличилась с 10,2% в первом полугодии 2021 года до исторического максимума в 10,6% в первом квартале 2022 года. Кредитные организации при этом сформировали значительный макропруденциальный буфер капитала, который равен 730 млрд руб.