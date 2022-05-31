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Патрушев заявил о стремительной экспансии США в Европу

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Американские корпорации и банки в ходе стремительной экспансии в Европейский союз на фоне ситуации на Украине взяли под контроль часть европейского газового рынка. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает ТАСС.

По его словам, также увеличился приток американского капитала в сектор полупроводников и другие отрасли hi-tech.

Ранее Патрушев заявил, что антироссийская кампания, которую развернули США и их союзники, доказывает, что Украина стала предлогом для ведения необъявленной войны против России.

По его словам, именно западные страны наращивали поддержку Киева и подталкивали его к проведению «крупномасштабной насильственной акции» на востоке Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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