«Яндекс.Еда» и Delivery Club опровергли новую утечку данных в сеть

Сервисы доставки еды и продуктов Delivery Club и «Яндекс Еда» сообщили, что данные курьеров, появившиеся в открытом доступе, связаны с ранее выявленными утечками, новых потерь данных не выявлено, передает «Интерфакс».

Речь идет о выложенном в сеть файле с данными курьеров, который содержит более 1,2 млн строк с именами, номерами телефонов, хешированными паролями, адресами электронной почты и др.

В Delivery Club уточнили, что эти данные были частью ранее слитой в интернет информации об их клиентах.

«Внутреннее расследование показало, что причиной утечки стало внешнее воздействие. Служба безопасности совместно с регулятором продолжает расследование инцидента и реализует комплекс мер по повышению защищенности внутренних систем», — сообщили в компании.

В пресс-службе «Яндекс.Еды» при этом отметили, что новых утечек с 1 марта не зафиксировано.

Ранее в Delivery Club сообщили, что выявила утечку данных о заказах клиентов. 1 марта на сервисе «Яндекс.Еда» была также зафиксирована утечка информации, в результате которой в интернете оказались опубликованными телефоны клиентов и подробности их заказов. СК возбудил дело по этому факту.