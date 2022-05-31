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«Яндекс.Еда» и Delivery Club опровергли новую утечку данных в сеть

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Сервисы доставки еды и продуктов Delivery Club и «Яндекс Еда» сообщили, что данные курьеров, появившиеся в открытом доступе, связаны с ранее выявленными утечками, новых потерь данных не выявлено, передает «Интерфакс».

Речь идет о выложенном в сеть файле с данными курьеров, который содержит более 1,2 млн строк с именами, номерами телефонов, хешированными паролями, адресами электронной почты и др.

В Delivery Club уточнили, что эти данные были частью ранее слитой в интернет информации об их клиентах.

«Внутреннее расследование показало, что причиной утечки стало внешнее воздействие. Служба безопасности совместно с регулятором продолжает расследование инцидента и реализует комплекс мер по повышению защищенности внутренних систем», — сообщили в компании.

В пресс-службе «Яндекс.Еды» при этом отметили, что новых утечек с 1 марта не зафиксировано.

Ранее в Delivery Club сообщили, что выявила утечку данных о заказах клиентов. 1 марта на сервисе «Яндекс.Еда» была также зафиксирована утечка информации, в результате которой в интернете оказались опубликованными телефоны клиентов и подробности их заказов. СК возбудил дело по этому факту.

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