Глава минфина Украины: две трети госбюджета страны — деньги Запада

Государственный бюджет Украины на две трети состоит из западных денег — заимствований и грантовых средств. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, пишет РИА «Новости».

По его словам, доходы Украины, согласно оптимистичным оценкам, покрывают лишь одну треть расходов. Остальные деньги являются грантовой и кредитной помощью.

По информации минфина, дефицит госбюджета Украины ежемесячно составляет $5 млрд.

Ранее первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова рассказала, что западные партнеры предоставили Киеву $6,5 млрд с момента начала спецоперации РФ.

Также Украина согласовывала с западными партнерами выделение ежемесячного финансирования в размере $5 млрд в течение трех-четырех месяцев, деньги пойдут на гуманитарные и гражданские нужды.

Reuters со ссылкой на Марченко сообщало, что Украина потратила $8,3 млрд на военные нужды с момента начала спецоперации РФ. По его словам, деньги, первоначально заложенные в бюджете на развитие страны, пошли в том числе на покупку и ремонт оружия.