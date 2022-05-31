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Операторы электричек получили рекордные ₽5 млрд прибыли за 2021 год

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Совокупная прибыль 25 операторов российских электричек составила рекордные 5 млрд рублей по итогам 2021 года. Об этом пишет «РБК», ссылаясь на отчетности компаний по РСБУ.

«Совокупная выручка железнодорожных пригородных пассажирских компаний (ППК) по итогам 2021 года составила 91 млрд руб., чистая прибыль — 5 млрд рублей. Эта сумма стала рекордной как минимум за последние четыре года», — указали в отчетности.

Эксперты сошлись во мнении, что чистая прибыль выросла благодаря восстановлению пассажиропотока после пандемии коронавируса. Кроме того, этому поспособствовало увеличение маршрутной сети электричек, а также государственные субсидии в виде антикризисной поддержки.

Аналитики посчитали, что при отсутствии пандемийных ограничений пассажиропоток будет восстанавливаться еще быстрее. Однако значительного роста рентабельности в 2022 году не будет, в частности из-за серьезно выросших расходов на финансирование в виду роста ключевой ставки и санкционного давления.

В конце апреля в «Газпроме» сообщили, что чистая прибыль компании по международным стандартам (МСФО) в четвертом квартале 2021 года составила 542,772 млрд рублей. Полученный результат оказался ниже среднерыночного прогноза. Ожидалось, что прибыль компании составит 896 млрд рублей за указанный период.

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