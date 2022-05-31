Эксперт оценил шансы Visa возобновить работу в России

Эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов заявил, что международные системы Visa и MasterCard смогут относительно быстро восстановить работу своих банковских карт в РФ, если вернутся. Его цитирует РИА «Новости».

«Надо будет сперва проделать некоторые действия, например, разблокировать международный доступ карт. Это действие касается всех карт сразу, его можно провести оперативно, но, тем не менее, это потребует некоторое времени», — пояснил эксперт.

По его словам, за возвращение доли российского рынка им придется побороться — например, если вышеперечисленным системам удастся предложить выгодные программы поощрения, то доля использования карт Visa и MasterCard в России может восстановиться.

В начале марта сервисы ApplePay и GooglePay стали недоступны для выпущенных в России карт Visa и MasterCard. Позднее стало известно, что система ApplePay стала ограничивать и оплату картами «Мир» и удалять их из приложения.