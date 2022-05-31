Эксперт посоветовал покупать безналичную валюту после снижения ключевой ставки ЦБ

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк полагает, что выгодной может оказаться покупка валюты на фоне резкого понижения ключевой ставки Банком России. Его цитирует агентство «Прайм»

ЦБ разрешил банкам с 20 мая продавать гражданам без ограничений любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов и евро.

Вслед за снижением ключевой ставки ЦБ банки снижают ставки по вкладам, отметил Миронюк.

«Валютообменные операции выгодно совершать через брокерский счет по биржевому курсу, однако этот способ используют не все граждане — отчасти из-за того, что порой о нем не знают», — рассказал эксперт.

Покупка безналичной валюты позволит заработать как на курсовой разнице, так и при помощи инвестиций в доступные инвестиционные продукты, подчеркнул Миронюк. По его словам, многие отечественные инвесткомпании предлагают продукты, доходность может достигать 5–6% годовых в долларах, а к концу года курс может оказаться выше 76 рублей, что снизит выгоду.

27 мая Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 11% годовых. Следующее заседание Совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 июня.