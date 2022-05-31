Цена нефти марки Brent превысила $118 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть эталонной марки Brent с поставкой в августе 2022 года на лондонской бирже ICE торгуется на уровне $118 за баррель, есть тенденция к росту. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным 03:15 мск, стоимость Brent находилась на уровне $118,25 за баррель. В последний раз стоимость Brent находилась на уровне $118 за баррель 25 марта.

Фьючерсы на сырую нефть выросли в ходе утренних азиатских торгов 27 мая, при этом индекс сырой нефти ICE Brent колебался около двухмесячного максимума, поскольку краткосрочные перспективы нефти оставались оптимистичными, а спрос по-прежнему опережал предложение.

В середине мая цены на нефть стали расти — по мнению экспертов, в частности, на фоне оптимизма по поводу значительного восстановления спроса в Китае после положительных признаков ослабления пандемии коронавируса в наиболее пострадавших районах страны.