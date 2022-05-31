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В МИД РФ прокомментировали частичное эмбарго ЕС на нефть из России

Постпред РФ в Вене Ульянов: Россия найдет других импортеров своей нефти

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Постпред России при международных организациях Михаил Ульянов, комментируя частичное нефтяное эмбарго ЕС, заявил, что Москва обеспечит себе других импортеров своей нефти. Его цитирует ТАСС.

По его словам, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «верно сказала», что Россия найдет других импортеров.

«Очень быстрая смена мировоззрения указывает на то, что ЕС находится не в лучшей форме», — прокомментировал российский дипломат публикацию в Twitter главы Еврокомиссии о частичном нефтяном эмбарго против РФ.

Ранее лидеры стран Евросоюза согласовали запрет на импорт более двух третей нефти из России. Это политическое решение, за которым должна последовать техническая процедура. Только после ее завершения решение вступит в силу.

Также в ЕС согласились с отключением Сбербанка от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT, запретом на вещание еще трех российских государственных СМИ и расширением персональных санкций в отношении россиян.

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Санкции против России
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