Глава Евросовета назвал временное исключение из шестого пакета санкций

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что трубопроводная нефть не войдет в шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня вечером Евросовет смог достичь договоренности по шестому пакету санкций, который позволит запретить российскую нефть с временным исключением, которое касается нефти, поступающей по трубопроводу», — сказал Мишель.

Ранее стало известно, что в шестой пакет ограничительных мер вошло эмбарго на импорт более двух третей нефти из России, отключение Сбербанка от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT, запрет на вещание еще трех российских государственных СМИ и расширение персональных санкций в отношении россиян.

Комментируя это решение, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Евросоюз надеется до конца 2022 года сократить импорт нефти из России на 90%.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.