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РБК: большинство компаний РФ уже адаптировались к санкциям или надеются это сделать

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Около 77% российских компаний уже либо адаптировались к работе в условиях санкций, либо надеются это сделать. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад института бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Отмечается, что в целом санкции затронули 86,8% российских компаний.

«77,4% адаптировались или надеются это сделать, а 11,7% этого сделать не сумели и останавливают бизнес — полностью или частично», — говорится в документе.

При этом ситуация в бизнесе большинством предпринимателей оценена негативно — у 67,1% бизнес-показатели падают. Около 12% опрошенных признались, что уже находятся в кризисе, а 22,4% «балансируют около нуля». Порядка 4%, говоря об экономисткой ситуации в РФ, настроены пессимистично и считают, что «перспектив нет».

Исследование проводилось с 17 по 21 мая среди руководителей и владельцев 6 тыс. компаний из всех регионов РФ.

Ранее в юридической компании RTM Group «Газете.Ru» рассказали о том, что российские программисты столкнулись с системной невыплатой гонораров от своих клиентов.

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Санкции против России
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