«Известия»: в России хотят расширить льготную ипотеку на апартаменты

Рабочая группа «Строительство, урбанистика и ЖКХ» экспертного совета при правительстве России предложила расширить программу льготной ипотеки на апартаменты. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект резолюции заседания группы.

Сейчас программа распространяется на жилые новостройки, но у апартаментов нет такого статуса. Помимо этого, предлагается снизить страховые взносы за сотрудников строительных компаний по аналогии с льготами для сотрудников ИТ-отрасли, ввести поэтапное раскрытие эскроу-счетов для девелоперов и другие меры.

В аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина заявили, что «правительство активно рассматривает все предложения, которые поступают от участников рынка».

Первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в комментарии изданию отметила важность того, чтобы покупатели апартаментов понимали, что покупая подобную недвижимость они не могут пользоваться социальной инфраструктурой (детсадами, школами, поликлиниками), так как у нее нет статуса жилья.

Разворотнева также напомнила, что услуги ЖКХ в апартаментах на 15–20% дороже, как и налоговая ставка на имущество (около 2% от стоимости).

Ранее Сбер объявил о снижении ставок по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство как по базовой программе — от 10,9%, так и по льготным программам. Ипотека на ИЖС в рамках программ «Господдержка 2020» и «Господдержка для семей с детьми» доступна по ставке 8,3% и 5,3% годовых соответственно, а в рамках «Дальневосточной ипотеки» по 1,5% годовых.