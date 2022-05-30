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Курс доллара на Мосбирже снизился до 62,25 рубля

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Курс доллара к рублю на Московской бирже снизился до 62,25 руб. (-4,45 руб.), информация опубликована на сайте организатора торгов.

К закрытию биржи евро также резко снизился на 5,39 руб. до 64,3 руб.

Ранее Центральный банк РФ снизил официальный курс доллара к рублю до 63,0975 руб.

До этого ЦБ РФ разрешил банкам с 20 мая продавать гражданам без ограничений любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов и евро.

Также российский регулятор смягчал временный порядок операций с наличной валютой, возобновив возможность для банков продавать наличную валюту гражданам, поступившую в их кассы с 9 апреля, и разрешив гражданам с открытыми валютными счетами получить наличными не только доллары, но и евро.

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