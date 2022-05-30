Нидерландская компания GasTerra отказалась оплачивать российский газ в рублях

Нидерландский газовый трейдер GasTerra принял решение не выполнять требования «Газпрома» о платежах за поставленный газ в российских рублях. Об этом сообщает ТАСС.

«Это связано с тем, что это может привести к нарушению санкций, введенных ЕС, а также потому, что существует слишком много финансовых и операционных рисков, связанных с требуемым способом оплаты», — говорится в заявлении компании.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что биржевая цена газа в Европе зимой 2022–2023 годов. может повыситься до $5 тыс. за 1 тыс. кубометров.

Он добавил, что достигнутое с Российской Федерацией соглашение о поставках газа на 3 года особенно важно «в смутные времена, когда идет война в Европе, когда идет почти мировая война».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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