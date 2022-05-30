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Центробанк снизил официальный курс доллара на 31 мая

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Центральный банк РФ снизил официальный курс доллара к рублю до 63,0975 руб., такие данные опубликованы на сайте регулятора.

Показатель европейской валюты также снизился до 64,717 руб.

Центробанк России разрешил банкам с 20 мая продавать гражданам без ограничений любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов и евро.

Также российский регулятор смягчал временный порядок операций с наличной валютой, возобновив возможность для банков продавать наличную валюту гражданам, поступившую в их кассы с 9 апреля, и разрешив гражданам с открытыми валютными счетами получить наличными не только доллары, но и евро.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что со слов экономистов, к началу июня доллар будет стоить в районе 72-74 руб. После достижения этой планки произойдет стабилизация. На этом фоне экономисты советуют россиянам вкладываться в доллар и по возможности избегать евро.

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